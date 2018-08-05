〈南部〉鐵路地下化 規劃10/14通車

2018-08-05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高雄鐵路地下化工程，交通部鐵道局、台鐵局已於七月中旬完成聯合檢查，現正進行缺失改善，目標八月報交通部履勘。據了解，若履勘順利，交通部規劃於十月十三日晚間切換軌道，十四日凌晨正式通車。

高雄鐵路地下化原目標今年八月通車，不過因趕工情況不如預期，現已經無法達成，交通部長吳宏謀表示，雖然高雄鐵路地下化通車已講過幾次，不過定下目標就不能說無法如期通車，不然現場人員就洩氣了；大家努力，夜以繼日地做，最後即便無法完成，距離完工也不會相差太久。

高雄市區鐵路地下化計畫包含原本的左營計畫、鳳山計畫，計畫總經費九百九十八．六九億元，要將左營—鳳山沿線地下化，並增設內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝站、民族站、科工館站、正義站等七座地下通勤車站；且將原有左營、高雄及鳳山車站地下化，完工後能廢除計畫沿線共七處平交道及十六處公路立體交叉。

鐵道局表示，已於七月十七日至十九日，與台鐵局一同完成鐵路地下化聯合檢查，目前所有車站都能順利送電、送水；消防安檢剩左營、內惟、高雄、鳳山尚未完成；無障礙設施剩左營、內惟、鳳山、正義未完成驗收。

後續將聯合檢查缺失改善完成後，就可報交通部進行履勘；履勘結束再將通車前應改善項目完成後，就能對外宣告高雄鐵路地下化將正式通車；鐵道局表示，以目前進度來看，對十月十四日通車目標有信心。