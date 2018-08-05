〈南部〉遊戲週開幕 數位產業商累計投資破百億

2018-08-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄遊戲週昨開幕，超過兩百名國內外遊戲開發商齊聚，分享遊戲創作靈感、過程與技巧；高雄市政府統計近六年來，數位產業商增加四倍，累計投資更突破百億元，凸顯高雄扎根數位產業逐漸開花結果。

高市經濟發展局表示，高市府是全台第一個以實際行動支持新創產業的地方政府，經發局主導的DAKUO高雄數位內容創意中心從二○一二年啟動，六年來累計吸引五十個國內外數位商進駐，目前仍處滿檔、共廿四家以此當研發據點。

由數創中心規劃的高雄遊戲週則邁入第五年，每年均吸引國內外許多遊戲開發商與業界相關人士與會，分享關於遊戲開發各種經驗，進而腦力激盪更多創意。

邁入第五屆 鼓勵遊戲開發原創性

經發局指出，第五屆遊戲週主題為「獨立開啟永恆、創新成就經典」，鼓勵遊戲開發原創性，強調唯有今日的創新，才能成就明日經典，昨、今兩天在數創中心（鹽埕區）舉行，一般民眾也可參觀。

今年遊戲週有來自巴西、新加坡、日本、台灣等六國，超過兩百名遊戲開發商參與國際遊戲交流論壇，現場還策劃廿組菁英新銳推出的獨立遊戲邀請展，及懷舊紅白機對打的復古電玩暨電競客廳。

經發局長李怡德強調，高雄長期推動數位產業聚落，包括數創中心、高雄捷運、駁二、大魯閣、軟體科學園區等多個據點，相關產業近六年由四十六家成長到二三四家，累計投資金額從三．二億元擴增至一一九．二四億元，並創造一萬餘工作機會，凸顯數位產業在高雄逐漸開花結果。

李怡德也預告，從高雄遊戲週開始，後續還有六都電競賽、港灣城市論壇科技新創展、世界電競賽等，引領高雄邁向數位城市。