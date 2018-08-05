〈南部〉人孔蓋冒白煙輕軌纜線短路 停駛近2.5小時

2018-08-05

C4到C8間改成公車接駁

〔記者黃旭磊、王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌某段電纜線昨不明原因短路！高雄捷運公司為確保整體安全與毀損情況，決定斷電檢修，並調整C4到C8間改公車接駁，兩小時二十一分後完成受損纜線隔離，並啟動備援電力恢復運轉。

共影響2列車160位乘客

高捷表示，這是輕軌通車兩年多來，首次發生疑似纜線短路情況，修復期間共影響兩列車、一百六十位乘客，初步研判跟近日大雨關聯不高，詳細原因仍待釐清；而輕軌昨晚恢復正常通車後，今天會正常營運。

高捷說明，昨傍晚約五時廿分許，一輕軌列車在C5到C6站間，發現軌道旁人孔蓋冒出陣陣白煙，立即回報行控中心；同時間捷運警察與消防隊也獲報，各自派員到場瞭解與戒護周遭。

高捷緊急派員到場後，初步研判有纜線不明原因短路，外皮遇熱而冒煙，但還不至於影響營運；為安全起見、陸續到場的市府各局處與高捷決定先成立緊急應變小組，並因查修需要斷電，臨時調整車站運作，C4至C8間採公車接駁，C1至C4、C8至C14兩段則採局部運轉（兩區間各自來回、不經過C4至C8）。

因事發突然、狀況不明，C4至C8間各站仍有部分乘客遲遲等著輕軌到來，直到接駁公車抵達，才依稀知道輕軌檢修中；在局部運轉的軌道區段，部分等車民眾更是霧煞煞，不清楚為何到了這站後要改搭公車？

捷運局等相關單位經與高捷商議並確認整體情況後，於昨晚七時四十一分許查修完畢，先將受損纜線隔離，並啟動備援電路重新供電，讓輕軌恢復正常營運，期間共影響兩部列車，約一百六十位乘客。

高捷︰會持續確認短路原因

高捷對檢修期間受影響乘客表示抱歉，也對乘客多能體諒、井然有序改搭接駁公車表示感謝，後續會持續確認短路原因、並進行徹底修復。