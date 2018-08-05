〈南部〉太麻里金針花季開幕 花開三成

2018-08-05

〔記者王秀亭／台東報導〕台東太麻里金針花季昨天開幕，不少民眾乘坐賞花專車上山賞花，太麻里鄉公所表示，目前金針花開三成左右，且集中在較高海拔的雙乳峰、忘憂谷，預估八月二十日至九月中、下旬盛開，往高海拔的車輛會全面禁止通行，民眾須自費搭接駁車上山賞花。

辦金針花季暨釋迦節活動

太麻里金針山花季每年都吸引各地民眾前來賞花，由於花季也是釋迦產季，太麻里鄉公所配合太麻里熱氣球曙光光雕音樂會，在光雕活動結束後，在太麻里火車站前廣場展開金針花季暨釋迦節活動。

20日以後進入盛開期

金針山居民蔡政銘表示，金針花需要低溫才會加速開花時間，往年八月初已進入金針花期，今年氣溫偏高，花期不僅延後也延長，要到二十日以後才進入盛開期，直到九月下旬還有金針花可賞，且前陣子雨水豐沛，花苞數量多，今年花況佳。

太麻里鄉公所農觀課長利思賢表示，金針花開，釋迦也進入盛產季節，因應熱氣球活動，順勢推出釋迦及咖啡品嘗活動；海拔一千三百四十公尺的雙乳峰、一千一百五十公尺的忘憂谷是金針山最早開花的地點，考量山路狹小，中正堂以上需乘賞花專車前往，鄉公所已在中正堂設置接駁點，每天發車，採現場購票制，八月六日至九月十四日週一至週五在太麻里鄉公所、台東旅遊服務中心也有接駁專車，需網路預約，車票皆包括五十元消費券。