〈南部〉徐國勇訪墾丁 促推廣社區生態旅遊

2018-08-05

〔記者陳彥廷、葉永騫／屏東報導〕內政部長徐國勇昨天視察墾丁國家公園，特地前往滿州里德社區體驗打擊樂並享用風味餐等生態旅遊，徐國勇指出，生態旅遊以保護環境為出發點，建議與交通部觀光局合作推展社區生態觀光。

墾丁觀光這兩年受消費糾紛重創，國家公園的角色究竟以生態保育或發展觀光為主，再度引發討論，徐國勇昨天指示墾管處長劉培東可和交通部觀光局合作研商不同類型觀光模式。

體驗社區生態 打造深度旅遊模式

徐國勇說，墾丁的社區生態旅遊模式會讓遊客留下深刻印象，且里德社區保留傳統面貌，又以廢棄物回收打造整個休憩園區、樂器或火烤窯等，以古色古香的方式展現長久以來在地住民文化及產業特色，打造與傳統墾丁截然不同的旅遊模式。

徐國勇表示，社區旅遊單次的容量較少，人多就好的傳統觀念恐難以負荷，也許可以逆向從「飢餓行銷」角度出發，配合墾丁得天獨厚的好天氣、好景色，吸引外地人透過精緻深度生態旅遊真正認識環境；他親自體驗後，建議應該透過網路把這種悠閒遊程推廣，甚至請國際環團前來體驗。

劉培東指出，生態旅遊朝友善環境和環境發展兼顧的方式發展，像墾管處所訓練的解說員導覽收費，回到社區成立公基金，社區靠著環境財的回饋，挹注資源照顧在地老人、小朋友，也是社區創生的新模式。恆春半島目前已有十個社區發展生態旅遊。

視察警察局 指示選舉做好治安維護

徐國勇昨天下午也到屏東縣警察局視察，他指示年底選舉時一定要做好治安的維護工作，加強選舉查賄、暴力行為及毒品的查緝工作。