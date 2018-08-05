〈台北都會〉最狂流星雨、超亮金星 將接力報到

2018-08-05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕天文奇景「火星衝」與世紀最長月全食甫落幕，緊接著，今年數量最多的「英仙座流星雨」，和最適合觀察超美金星的「東大距」，將分別在八月十二、十八日接力報到；十九日傍晚，月亮與金、木、土、火四大行星，將在天空一字排開，也是難得一見的美景。

雙子座流星雨、象限儀座流星雨、英仙座流星雨並稱北半球年度三大流星雨，其中，英仙座流星雨是三大流星雨中數量最多的一個。台北市立天文館指出，今年台灣最佳觀賞時間是八月十二日及十三日晚間十點後到天亮前，預測極大時每小時可達一一○顆左右。

天文館表示，觀賞流星雨最重要條件就是黑暗的天空，今年英仙座流星雨極大期適逢農曆初三，完全不受月光影響，因此民眾只要選擇光害少、視野開闊的地方，例如陽明山，用肉眼就能欣賞這場超狂流星雨。

天文館表示，天空中除了太陽、月亮之外，最亮的星體「金星」，在八月十八日達到最適合觀察的「東大距」位置，此時金星在高倍率望遠鏡之下會呈現弦月般的外型，相當特別。天文館當日將舉辦「宇宙紀事」活動，詳細說明這顆奇特行星，並開放望遠鏡供民眾觀察。

值得一提的是，天文館表示，八月十九日傍晚，月亮將與金、木、土、火四大行星，在西方至南方的天空一字排開，月亮居中，各星約略等距相對，也是少見的天文景色。相關天文資訊，可至天文館網站http://www.tam.museum/astronomy/查詢。