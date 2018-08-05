〈台北都會〉柯P跨縣市走透透 議員質疑規避市政

2018-08-05

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕台北市長選舉倒數三個多月，市長柯文哲近期規劃一連串外縣市行程，昨晚更進一步跨越濁水溪，至台南舉行簽書會，外界將此舉視為替二○二○年總統大選試水溫；不過也有議員質疑是選戰策略，自行製造話題，規避市政議題的檢視。

先前有不少民進黨人士擔心，柯高舉白色力量旗幟，在全台擁有高人氣，現「白綠分手」的外溢效應恐衝擊民進黨選情，柯上週到新竹參訪，並為新竹市長林智堅輔選，引發聯想。此外，無黨籍嘉義市長參選人蕭淑麗前晚舉行競選總部成立大會，柯也送花籃致意；昨天柯則到台南進行簽書會，月中將前往台中。

姚文智：柯對權力操作充滿企圖

對此，民進黨台北市長參選人姚文智分析，長期觀察柯文哲對如何讓北市民更幸福、市政更好沒熱情，對權力操作充滿企圖，所以他一定會把握各種機會，在台灣的政治板塊操作出自己的一條路。

丁守中諷柯想選總統 到處輔選

丁守中昨受訪時也先冷回，「他有他的戰略考量」，隨即話鋒一轉酸柯無心市政，「反正他想選總統，他要到處去輔選」。

民進黨市議員許淑華說，許多人先前唱衰柯文哲，支持度跨不過濁水溪，柯近期至南部，才會引發外界聯想。許表示，柯文哲忙做個人政治秀、為個人鋪總統路，未提出對年輕人有利政策，呼籲他應「回歸市政」。

國民黨市議員徐弘庭表示，柯近期做法實是「以進攻代替防守的選戰策略」，將外界關注焦點集中在「學姊」、「選總統」等話題，不僅能冷處理對手丁守中、姚文智，還可避免競選期間外界對他的市政成績總體檢。