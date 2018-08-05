〈台北都會〉罕見手指極限運動 林冠余玩出一片天

2018-08-05

四年前棄百萬年薪 引進手指滑板

〔記者楊心慧／台北報導〕「追夢不是不可能，人生就是要做自己最喜歡的事！」廿三歲從英國倫敦藝術大學畢業的林冠余，回台後進入上市公司當小主管，但他在卅一歲時毅然放棄百萬年薪，選擇做他最喜歡的工作—設計與全力推廣手指滑板。而今，他不僅是國內少有的手指極限運動的職業選手，未來目標是在台灣舉辦第一場世界級的手指滑板比賽。

盼在台辦首場世界級手指滑板賽

十三歲赴英國念書，這段小留學生生涯，讓林冠余歷經成長的孤獨，也意外成就現在的自己，林冠余說，四年前創業時，雖然孩子即將出生，但想到自己十三歲時一人在外、沒有家人陪伴的孤獨感，毅然決定辭去高薪工作，投入設計與推廣手指滑板事業，這對很多人來說是個大賭注。

他坦承，父親曾相當反對，經過溝通，父親最終答應給他三年時間，失敗就再回去當個上班族；如今已過了四年，林冠余說，父親嚴肅又嚴厲，鮮少給予鼓勵與稱讚，不過母親會偷偷告訴他，其實父親很以他為榮，每次遇到朋友都會說兒子已逐漸「玩」出一片天，上過不少節目，也很驕傲外國團隊替兒子拍攝手指滑板的相關影片。

創業初期從網路開始，林冠余表示，過程中並非一路順遂，曾遭背叛被搶先拿下國外品牌代理權，這對他來說是一大打擊，但也激起他不服輸的個性，咬緊牙關，照自己的規劃步調前進，他不斷努力從網路教學、設計符合台灣人規格的商品，在圈子裡打出知名度。

歷經四年努力，除販售自己設計的獨特手指滑板，更積極推廣手指滑板各種比賽，藉自己曾是知名德國FBS、西班牙SHEN手指滑板品牌贊助的職業選手經驗，拍攝教學影片分享技巧，希望能把對手指滑板的熱愛傳出去，讓更多人知道這項既安全又具挑戰性的活動。

今下午在龍山文創辦全國賽

今年他向台北市文化局申請艋舺龍山文創B2的店面，成為新坊主，不僅提供場地給手指滑板玩家交流，也在這裡舉辦全國性比賽，並邀請國外好手來台交流，而他也將在今天下午兩點舉辦全國比賽，同時也是入駐艋舺龍山文創B2後舉辦的首場大型比賽！

自嘲個性龜毛的林冠余說：「雖然現在收支只能勉強打平，但這是我想要的生活，我活在我的夢想中，而不是被工作綁住，我現在每天都過得非常快樂。」他認為，人生應該要及早做自己喜歡的事情，因為年輕，更要勇敢追夢。