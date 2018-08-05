〈台北都會〉《熊讚爭議未解》北市府明年編900萬行銷 藍綠喊全刪

2018-08-05

〔記者蕭婷方、蔡亞樺／台北報導〕台北市吉祥物熊讚，在郝、柯兩任市長任內，前後已花費四五○萬元打造，今年還花二五○萬元行銷；但在金牌熊讚改版為海洋熊讚爭議未解下，北市觀傳局明年度預算將再斥資九百萬元行銷「城市吉祥物」。

對此，民進黨市議員許淑華直指，市府要消滅全市民在世大運有美好記憶的金牌熊讚，卻浪費公帑行銷沒人認識的海洋熊讚，嗆這筆預算進入議會一定會全數刪除。國民黨市議員汪志冰也要求先說清楚以海洋熊讚取代金牌熊讚的過程，並說明九百萬預算如何用，否則不會讓預算過關。

觀傳局：邀約不斷 才會增預算

觀光傳播局副局長陳譽馨回應，由於熊讚邀約不斷，今年編列行銷經費已發現不足，因此明年才會增編，預算將投入在熊讚出席市政活動、公益活動，以及城市行銷與觀光推廣的宣傳活動。對於議員揚言刪除預算，陳譽馨說，預算支用需經過議會審議通過，觀傳局將全力爭取議員的支持。

前市長郝龍斌先在二○一一年，花一二○萬元委託大專體總設計一隻拿火把的台灣黑熊「TUTUMAZ」，但市府後來認為線條太細，製作成商品有其困難，因此再花八十萬元，委託台北市立大學設計第二版吉祥物。柯文哲上任後，對第二版吉祥物仍不滿意，說「自己畫還比較好」，又請觀傳局砸九十七萬元，透過i-Voting方式選出第三版吉祥物，當時拿下首獎的得主徐千舜，還獲市府頒發四十萬元獎金。

過不到半年，柯市府推翻自己i-Voting版本，再花二八八萬元重新委外設計，並編列一五○萬元製作台北世大運期間的金牌熊讚與其周邊商品，終於歷經台北世大運的光榮洗禮，金牌熊讚成了人人心中最可愛的台北市吉祥物。

沒想到，世大運才剛結束，觀傳局又砸一一三萬元將熊讚進行第五次改版，宣稱金牌熊讚無商標權，須改版成四月亮相的海洋熊讚；此舉卻引發爭議，熊粉串聯發起搶救金牌熊讚行動，而智慧財產局也打臉市府，表示根本沒有金牌熊讚商標權無法通過的問題，且不久金牌熊讚即取得商標權。

許淑華直言，今年市府換掉世大運的金牌熊讚，但新的熊讚能見度、民眾認同感低落，可能會沒有周邊商品或販售商業的收入，才要多花公帑行銷。

汪志冰也表示，市府尚未說清楚以海洋熊讚取代金牌熊讚的過程、主因，且城市無大型賽事，行銷預算一下子暴增數倍，「其中大有文章，恐有圖利特定廠商問題」；因此要求市府先釐清主因，並說明九百萬預算如何使用，否則不會讓預算過關。