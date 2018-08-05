〈台北都會〉搶救「金牌熊讚」導演、學界齊轟柯P不重視文化

2018-08-05

質疑海洋熊讚不具民意 近40人連署支持

〔記者蔡亞樺／台北報導〕在世大運擁有高人氣的吉祥物金牌熊讚，北市觀光傳播局卻砸百萬微整形為海洋熊讚，民間不滿，組成搶救金牌熊讚聯盟，目前已獲體育界、藝文界近四十人連署支持，聯盟昨召開記者會，質疑海洋熊讚不具民意，設計招標過程疑點重重，藝文界包括名導林正盛、人本教育文教基金會董事長史英都到場力挺，齊轟市長柯文哲不重視文化。

聯盟發言人江文瑜指出，世大運撞球金牌得主許睿安、導演林正盛與黃明川、富邦文教基金會執行董事陳藹玲，以及台北藝術大學前校長楊其文、台大電機系教授蔡志宏、台大歷史系教授周婉窈等教育界人士卅八人連署，支持找回金牌熊讚。

史英：原創不應隨意增減 批柯不尊重藝術

史英表示，對很多人來說可能是小事情，只是微調一下，但若有人要將名畫「蒙娜麗莎」的嘴角往上調，大家感受如何？他說這是不可以犯的誡條，對於原創，不應隨便增一分減一毫，難道李白的詩「床前明月光」可以改成「桌前明月光」嗎？當然不可以，柯市長不尊重文化藝術。

林正盛：文化無ＳＯＰ 是時間與記憶累積

柏林影展銀熊獎得主林正盛也重話批柯，不能容忍柯是沒有文化政策思考的人，柯常講ＳＯＰ，文化沒有ＳＯＰ，文化需要時間、累積記憶與感情，凡事ＳＯＰ，他不知道北市文化該怎麼辦。他認為，金牌熊讚承載民眾在世大運的共同記憶，城市共同記憶必須被保留，市府要努力找回。

觀傳局以金牌熊讚商標權註冊失敗為由，進行改版，海洋熊讚四月亮相後，負評不斷、臉書人氣下滑，金牌熊讚也被「打入冷宮」。熊粉組成的搶救金牌熊讚聯盟展開作戰，不僅拍攝宣傳短片，訴求迎回金牌熊讚，也展開連署活動。

江文瑜：海洋熊讚設計、招標、商標惹議

江文瑜表示，金牌熊讚具有高度象徵意義，觀傳局以商標權、辨識度不足為由，改版由海洋熊讚取而代之，宛如現代版「狸貓換太子」；她更質疑，海洋熊讚設計標案九十八萬元，巧妙避開一百萬元以上須三家廠商投標的規定，且海洋熊讚還沒通過商標核准，觀傳局卻已授權給企業，根本打臉當初改版為了保護商標。

觀傳局迴避招標問題 商標月底會有結果

對此，觀傳局長陳思宇昨整日聯繫不上。觀傳局編審洪怡君回應時避談一百萬元以下招標問題，僅表示，熊讚設計標案及發表會相關標案，依政府採購法上網公告，並由評審小組進行評選，均按規定辦理；她說，世大運週年慶活動，熊讚已在排練舞蹈表演，兩隻熊讚可望同台。

洪怡君說，目前智慧財產局尚在審查海洋熊讚的商標，估計本月底會有結果，但海洋熊讚在設計時就保有智慧財產權，因此授權給企業沒有問題，若發生侵權事情，企業可依法求償。已通過商標核准的金牌熊讚，也有上網公告授權辦法，民間公司企業欲取得品牌授權，都可申請，但迄今無人提出。