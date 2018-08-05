〈台北都會〉基隆「驚豔」 賴清德：從黑白變彩色

2018-08-05

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院長賴清德昨天到基隆市視察東岸商場暨地下停車場促參建設、基隆市港再生標竿計畫，並參訪正濱漁港色彩屋以及祖孫館，賴清德說，基隆因港而生，須由海港再生帶動基隆未來的發展，基隆這幾年由黑白轉為彩色。

細數政院支持建設

賴清德指出，基隆港東岸四、五號碼頭與威海營區將移至西岸，西岸八號、十一號、十四號及十五號碼頭作為國防軍用區，行政院將支援東岸軍港西遷工程二十一億元，協助四、五號碼頭建立現代化郵輪旅運大樓，使東岸成為郵輪轉運中心。

行政院另支援九．二億元進行東岸貨櫃場西遷工程，未來東岸貨櫃場現地將由國發會協助規劃為國際新創園區，行政院也將提供五億元協助西岸二、三號碼頭，由舊倉庫轉型旅運中心、文創商業區。

賴清德細數政院各部會在包括大歷史場景、山坡地解編、基隆輕軌及大武崙溪治水等多項政策上支持基隆，也肯定林右昌的執行力，讓過去基隆許多閒置空間逐一改變。

讚正濱漁港色彩屋 好像歐洲

賴清德說，正濱漁港色彩屋的景色讓人感覺置身歐洲，跟他在荷蘭看到的風景幾乎是一樣的，祖孫館好像國際級飯店，過去的基隆市被人形容是黑白的城市，現在「林市長執政、都市變彩色」。

林右昌：給更多可做更好

「給基隆更多的資源，我們可以做得更多更好！」基隆市長林右昌說，過去基隆給人的印象，是海的鹹味，現在要營造的是甜蜜而幸福的味道，政府提供高品質的公共服務，包括交通硬體、社會福利建設，讓居民願意在幸福的城市空間與環境安身立命。