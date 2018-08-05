〈台北都會〉行動加油 平溪、雙溪人週週提桶排長龍

2018-08-05

偏區沒加油站 只能忍耐

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市有二十九個行政區、近四百萬人口，時至今日還有平溪區、雙溪區、烏來區三區沒有加油站，其中，烏來區出入主要幹道新烏路上有加油站（位於新店區），衝擊不大；平溪區、雙溪區只能仰賴每星期一次的中油行動加油車解決油荒，每到加油日，家家戶戶提大油桶排隊加油，形成奇特景象，但外地遊客不知情，沒油了「受困」偏區，只好請警方救援了。

雙溪及平溪區地處偏遠，沒有加油站，最近的加油站在十多公里外的貢寮或基隆，由於當地以老年人居多，長途跋涉危險又不便，長期以來，中油行動加油車每週來一次，為民眾加油。

遊客求助警方 月平均4起

不過，許多外地遊客不清楚當地沒加油站，車子沒油拋錨，只有請求警方協助解困。平溪一名派出所所長指出，常有年輕人騎車出遊，沒油只好推車到派出所，警方會拿些儲備油為他們加油，一個月平均三到四件。

甚至也曾發生過剛報到的年輕警員，未注意就騎著油料見底的機車出外巡邏，沒油停在路邊等待同事前來救援。張姓雙溪居民說，若有親友來訪車輛油料不夠，也會把儲油先給親友應急，家裡的儲油往往不敷使用，有時候還要向鄰居借油，非常不便。

設站有補助 業者沒意願

中油油品行銷事業部基隆營業處指出，據經濟部「偏遠與原住民族及離島地區石油設施及運輸費用補助辦法」，可補助平溪區、雙溪區當地加油站設施費用基本配備建造成本五十％，但沒有業者願意前往設站，中油也有請區公所協助提供適當土地建加油站，但沒結果。

油罐車改裝 每週定點加油

中油將油罐車改裝成行動加油車，裝載九五無鉛汽油與柴油，從基隆供油中心出發前往雙溪、平溪等地，為民眾加油，每星期二上午在台電雙溪服務所前，下午到牡丹里慶雲宮；星期三上午在平溪國中前，下午在十分派出所。

中油行動加油車上山出勤至今已三十五年，車輛老舊、故障率偏高，雙溪居民說，有時到了加油日卻看不到加油車，就是車輛又故障拋錨了

不敷成本 中油賠錢仍服務

中油表示，雙溪、平溪地區平均每次發油量，汽油僅一千餘公升，柴油一、二百公升，兩地區每個月的發油量，還不及多數平地鄉鎮加油站一天的發油量，實在不敷成本，行動加油車長期處於虧損狀態，但基於企業社會責任，還是會持續提供加油服務。