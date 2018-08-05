〈北部〉花蓮金針花開 六十石山、赤科山迎賓

2018-08-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕有天使的花毯美稱，花蓮金針花季昨天開跑，包括六十石山、赤科山都吸引遊客上山賞花！其中富里鄉農會昨天傍晚在六十石山跳舞場舉辦六十石山點燈音樂會，山區各民宿也配合同步點燈，農會總幹事張素華說，希望遊客來賞花也能多住一晚，好好欣賞花兒從清晨被陽光喚醒，慢慢張開花瓣的景色，從山上賞花還能俯瞰花東縱谷。

留花補助 面積達64公頃

花蓮金針花季整個花期長達五十天，兩大金針山富里六十石山、玉里赤科山今年留花補助面積六十四公頃，其中六十石山昨傍晚五點起舉辦「六十石山點燈音樂會」，山區廿家民宿還配合點燈，為美麗花季揭開序幕！

目前花況 約有2到5成

花蓮六十石山九六四驛站老闆娘黃綉娥說， 去年因為閏六月導致花期到八月下旬才盛開，今年風調雨順，金針花季正常開放，目前花況約有二到五成，預計下週起開始盛放，歡迎大家上山來欣賞美麗的金針花海；她也說，金針花其實有二個花期，五月母親節時剛好是平地金針盛開，八月父親節換成高山金針綻放，讓遊客輕鬆就能記住。

富里鄉農會總幹事張素華說，今年金針花季不僅成立解說班，且花季期間至九月二日，每週五、六、日晚間各民宿都會同步點燈，加上音樂表演，一起讓六十石山不但白天擁有「天使的花毯」美景，還越夜越美麗。