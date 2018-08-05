〈北部〉速限亂被罵翻 木瓜溪大橋路段 統一速限也惹怨

2018-08-05

原5種速限 統統改50公里

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉省道台九線木瓜溪大橋上，因為速限標誌混亂遭民眾投訴，公路總局第四區養護工程處花蓮工務段日前與花蓮縣警局會勘後，在警方建議下，五公里的路段卻全部「統一」都是限速五十公里，且四線道平面路段設有固定跟警方機動超速取締二處，民眾抱怨「速限太低」，簡直是個搶錢陷阱！

花蓮工務段指出，木瓜溪大橋僅單線道，而北端出口有轉彎，加上與平面車道多個路口交會，且下橋後進入聚落段，所以速限在警方建議下設定五十公里。

雙車道段降速 民喊不合理

上月有民眾投訴本報，花蓮縣壽豐鄉省道台九線木瓜溪大橋上，不到二公里就有五種不同速限標誌，甚至橋上短短五百公尺就出現七十、六十、七十公里三種速限標誌，讓駕駛忽快忽慢，尤其是一下橋馬上降為限速五十，又馬上有固定測速照相機，成為「超速照相陷阱」，且往前再走一些，路越平越寬，變成雙車道速限反而降低到五十，明明是單向雙車道的郊區路段，限速五十實在不合理。

花蓮工務段指出，木瓜溪橋上速限不一致的情形，經會勘後調整成速限一致，亦即從台九線二一四公里處，向北到二○九公里處，這段沿線都限速五十公里。台九線木瓜溪橋過去原為單向雙車道，但因東華大學學生機車車禍頻傳，改為汽機車分道行駛，近日與警方會勘後決定木瓜溪橋橋上之速限降為五十公里，另木瓜溪橋北端出口處為一轉彎車道，加上右側為防汛道路出入口與之交會，為提昇交通安全，所以速限調降為五十。

公路總局：車禍多降速保平安

警方則指出，省道台九線與吉豐路三段六四三巷口、亦即歌柳灣部落附近，今年三月二十七日發生死亡車禍，騎機車的潘姓婦人遭汽車撞上，車禍原因除機車未依規定變換車道，直行車車速快也是其中一項原因，因此建議公路總局第四區養護工程處在聚落段，速限限定五十公里，此處也會有警方機動取締，籲請用路人行經橋上彎道與引道下坡路段時能夠降低車速、並注意前方下橋處右側匯入車流與路口號誌，以維護行車安全。