〈北部〉響亮口號 拚喊進選民的心

2018-08-05

〔記者江志雄、林敬倫、張議晨／宜蘭報導〕年底宜蘭縣長選舉，各陣營整兵備戰，並希望以響亮口號與訴求引起共鳴；民進黨縣長參選人陳歐珀喊出「抓緊民意，活力宜蘭」、國民黨林姿妙以「拚出宜蘭好生活」當訴求、無黨的林信華則希望「改變！看見宜蘭」，全力爭取選民認同與支持。

陳歐珀：抓緊民意 活力宜蘭

立委陳歐珀說，知道宜蘭人期待什麼、需要什麼，並找出對策，這是很重要關鍵，因此必須抓緊民意，他在宜蘭擔任公職近三十年，加上多次傾聽之旅，深知宜蘭困境與挑戰，宜蘭人關心就業薪資、交通、環境、城鄉差距等議題。未來將改善教育，提升宜蘭競爭力，積極招商提升經濟實力，積極爭取北宜直鐵等重大交通建設，解決宜蘭的交通問題。

談到自身劣勢及民調落後，陳歐珀說，根據過去例子，民調有被操作空間，他勤走基層聽到很多回饋，對選情很有信心，民調跟實際得票數會有差距。

林姿妙：拚出宜蘭好生活

目前民調支持度領先的國民黨參選人林姿妙，以「拚出宜蘭好生活」當訴求，主打拚經濟牌，要促進宜蘭的就業機會。林姿妙陣營表示，宜蘭縣就業機會不多，企業薪資普遍不如西部縣市，青壯年人口嚴重外流，這些年來未見改善，林姿妙若能當選，將引進企業到宜蘭投資設廠，近期便會端上牛肉，制定完整的政見及論述。

林姿妙陣營說，她最大挑戰是如何超越自己。針對各項民調數據，林姿妙陣營認為僅供參考，她仍按照既定行程「一步一腳印」，爭取選民認同。

林信華：改變！看見宜蘭

「改變！看見宜蘭」退出國民黨的宜蘭縣前副縣長林信華，強調「無黨治縣、興利於民」，自豪宜蘭縣十二鄉鎮市、二三三個村里全部走遍，他說，他是一步一腳印，務實傾聽選民心聲，寄望在藍綠對決局面，扭轉選民非藍即綠的投票選擇。

林信華指出，宜蘭經濟動能發展不足，他主張將宜蘭納入北北基生活圈，讓北捷延伸至宜蘭；成立農產公司，高價收購農產品，務農收入高，賣地意願就低，自然解決農地炒作問題。

談到民調，林信華直言「人氣是跑攤跑出來的。」若參選人提不出論述，一定會被選民檢驗。