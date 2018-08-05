〈北部〉民進黨誓師大會 陳金德：只有陳歐珀能接棒

2018-08-05

沒有「做好做滿」 林聰賢道歉

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨昨在羅東鎮農會舉行「二○一八縣市長候選人授旗誓師大會」，行政院農委會主委林聰賢返鄉輔選，他說，縣長任期未滿就到中央，部分縣政推動還沒結束，讓縣民誤解，他向大家抱歉；代理縣長陳金德高喊，宜蘭縣政需要有人接棒，只有陳歐珀才能接手這些工作；民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀說：「支持改革、支持民進黨。」

林聰賢去年二月前進農委會，林聰賢昨在民進黨誓師大會致詞說，過去，不管是在羅東鎮長或縣長，他跟大家共同打拚，一棒接一棒傳承民主香火，能夠以宜蘭經驗到全國服務，這是縣民賜給他的機會。

林聰賢說，因為提前到中央服務，有些縣政推動還沒結束，沒有推動到很完整，讓大家產生很多誤解，包括代理縣長的過程，他個人沒做到很好安排，引發所有問題都應該由他承擔，因為大家的誤解，讓縣民對民進黨執政沒辦法產生很好信心，他要向縣民老闆抱歉，希望多多包涵。

林聰賢的道歉也引起解讀，有人認為他是為縣長任內，全力推動「農地農舍」嚴管政策，只能臨路、臨側興建、加徵房屋稅等政策，造成宜蘭紛擾，甚至衝擊選情而道歉，但林聰賢並未多談，不得而知。

「只有陳歐珀能接棒！」陳金德說，民進黨歷任宜蘭縣長都具優良傳統，還有一百多天要投票，希望大家一起打拚，把縣長棒子交給陳歐珀，去年他有機會回鄉代理縣長，把過去難以解決的縣政問題解決，這個棒子的承接，只有陳歐珀能接手，希望大家讓他當選。

陳歐珀：請鄉親支持改革

陳歐珀指出，為了改革，拜託宜蘭鄉親疼惜民進黨，支持改革的民進黨，疼惜蔡英文 ，支持小英總統改革的理想，幫助蔡總統把台灣帶向正確、美好的道路，就是把宜蘭帶到更好的未來，他深知責任重大，為了讓宜蘭更好，也為了捍衛宜蘭價值，他一定謙卑面對鄉親，認真執行民意需求，延續民進黨清廉、勤政、愛鄉土執政理念 。