〈北部〉視障夫「相妻教子」 獲模範父親

2018-08-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市民黃文田，為視障人士，他與妻子陳琴角色互換，「男主內、女主外」拉拔兩名兒子成人、都擔任企業高階主管；黃文田昨天獲苗栗縣盲友愛心協進會的視障者模範父親表揚，夫妻倆一同出席領獎，共享這份榮耀。

七十七歲的黃文田，原本是妻子娘家的磚窯廠員工，因工作認真又老實，擄獲陳琴的心，兩人於五十年前結婚，育有兩子。但婚後不久，黃文田因急性眼疾，視力嚴重迅速退化，無法外出工作。

陳琴扛起家計重擔，憑藉過去在娘家所學的磚窯廠營運經驗，自立門戶，做起建材買賣生意，甚至報考職業大貨車駕駛執照，幫忙載貨；黃文田則「相妻教子」，打理家中大小事務。夫妻倆辛苦拉拔兩子成人，長子目前在苑裡鎮一家工廠擔任廠長，次子則在中國台商公司，擔任經理。

對於獲得視障者模範父親表揚，黃文田說，「要感謝妻子過去對家庭的付出！」陳琴則認為，雖然夫妻倆的家庭角色與傳統不同，但能夠齊心為家庭、為孩子，都很重要；她也感謝丈夫的支持，讓她可以無後顧之憂，放心拚事業。兩人的長子，昨天也陪同雙親出席領獎；他說，爸媽是兄弟倆心目中永遠的模範父、母親。

獲協進會模範父親表揚的，還有鄭金進、邱興龍、詹益運、杜國興、詹滿堂、何在永、阮誠隆、楊梓明等八人；協進會表示，這群模範父親，都不因身體限制，努力為家庭付出，更顯父愛偉大。