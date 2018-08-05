〈北部〉94歲台籍日兵 將重返西伯利亞勞改現場

2018-08-05

將拍攝回憶錄 見證二戰歷史

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮九十四歲老翁賴興煬，當年被迫成為台籍日本兵，還曾是戰俘被下放蘇聯（今俄羅斯）西伯利亞勞改。這段夢魘曾是他不敢提起的記憶，但九月將由兒子陪伴重返當年挖礦、伐木之地，展開「重返勞改現場」之旅，並全程拍攝做成回憶錄，見證二戰歷史。

賴興煬這趟旅程，將重回當年被蘇聯軍隊拐騙、押解進入西伯利亞途中停留過的海參崴港、納霍德卡、蘇城等地以及勞改時挖礦、伐木的場所。

由於花費不貲，新竹縣議員嚴永秋為了幫助老人家圓夢，資助十五萬元旅費；兒子賴世仁則幫父親準備一套當年的日本海軍制服，讓他抵達海參崴時穿上。

淪為戰浮下放 差點客死異鄉

賴興煬是在十九歲那年被日本強徵當兵，成為日本東港九○一海軍航空隊的整備兵，之後隨部隊前往中國上海，再轉進朝鮮元山港，在此與蘇聯部隊駁火後隨日軍投降而被俘，當時另有八名台籍日本兵，但現在只剩下他一人。

他說，蘇軍先後以要遣送日本、港灣結凍等理由，把他們這些戰俘拐騙到西伯利亞下放勞改三年多。期間他曾因水土不服，肺部生膿被送醫，差點客死他鄉。獲釋前，先後替蘇聯鋪鐵路、伐木、開礦或打鐵。

賴興煬回憶說，西伯利亞天寒地凍，蘇軍一天只給如餿水般的兩餐，為增加飽足感，他挖樹皮，把搥乾後纖維泡入湯粥裡一起吞下肚。看到地上爬的蛞蝓、土裡的雞母蟲、樹洞內的蠹蟲就抓了直接生吃。直到終戰四年後，他才歸鄉，讓以為他早不在人世的家人喜出望外。

曾被疑共產黨 警總派人監控

返台後，在戒嚴時期，他勞改犯身分一度被視為「共產黨」，警總常派人到家監控，他因此三緘其口，妻兒也不曉得他這一段「被消失的時光」，直到近年逐漸走出陰霾，決定百歲前重返舊地，回顧當年九死一生的勞改歲月。