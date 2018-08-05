〈北部〉竹市兒童影展 72場次感受「勇氣」

2018-08-05

〔記者王駿杰／竹市報導〕二○一八新竹市兒童影展昨天下午登場，持續到八月二十九日，為期二十六天，共有七十二場次，除每天在影像博物館放映精選佳片，另有四場兒童劇場、四場戶外放映及八場影片導讀，讓家長陪孩子享受一起看電影的親子時光。

32部長片、44部短片穿插播放

新竹市文化局表示，今年兒童影展以「勇氣」為主題， 網羅全球各地多元類型影片， 有美、日、歐洲、非洲、南美電影，還有台灣導演作品。七十二場次包括三十二部長片、四十四部短片穿插播放，規劃「勇氣」、 「台灣囡仔」 、「教室出走」、「發現世界」、「異想天開」與「遇見怪・獸」六大單元，並舉辦八場映後座談，為孩子導讀電影。

4場為戶外放映 免費入場

四場戶外放映時間則是八月五日、十一日、十九日及二十五日晚上七點，分別在樹林頭公園、赤土崎公園、香山延壽宮及香山國小，放映動畫影片「CARS3-閃電再起」、「可可夜總會」、「萌牛費迪南」及「酷寶：魔弦傳說」，免費自由入場。

昨天的開幕片「企鵝寶貝2-極地的呼喚」，是奧斯卡金像獎最佳紀錄片「企鵝寶貝」導演呂克賈蓋，花十年時間在酷寒的南極洲蹲點兩個月，運用四K超高畫質拍攝完成，內容生動，吸引不少親子觀賞，全場座無虛席。