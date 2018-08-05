〈中部〉《視察扯酸雨污染梨山》民代批選舉操作 盧秀燕：農友主動提出

2018-08-05

〔記者歐素美／台中報導〕立委盧秀燕日前上梨山考察，扯「酸雨造成水蜜桃結果率下降」，加上有遊客到南投清境買到來路不明、品質不佳的「梨山水蜜桃」，梨山居民擔心才要復甦的觀光榮景及好不容易建立的梨山水蜜桃聲譽受損，和平區代表會副主席羅進玉則質疑盧秀燕「為選舉操作酸雨污染梨山淨土」，令人遺憾。

盧秀燕回應指出，酸雨問題是農友在座談會主動提出，「不管其聲音多麼微小都要重視，這是我的態度」。若市府對民眾提的問題都不以為然，「人心會思變」。

盧秀燕日前到梨山指出，李姓農友向她陳情，指稱台中火力發電廠排放空污，形成酸雨，造成梨山果樹結果率下降；加上日前有遊客到南投清境遊玩，民宿業者代購「梨山水蜜桃」，結果遊客買回家卻發現水蜜桃疑似尚未成熟就採摘，顏色偏白、硬又難吃。

兩件事情接連在媒體爆出，梨山居民說，中橫便道可望九月通行中型巴士，觀光才剛要復甦，擔心酸雨影響遊客前往意願；另有農友指出，農友都很重視品質，民眾到清境買的應非梨山水蜜桃，呼籲遊客可到產地農家挑選購買，就不怕上當或買到來路不明的水蜜桃。

羅進玉指出，今年風調雨順，梨山水蜜桃平均產量大增，價格也很好，市府及農會等推動梨山水蜜桃正名，功不可沒，盧委員「為了選舉，操作酸雨污染梨山淨土，可能造成觀光客對梨山旅遊卻步，令人遺憾」！