〈中部〉中市公車汰換840輛 平均車齡六都最低

2018-08-05

〔記者黃鐘山／台中報導〕推廣綠色交通運輸，市府積極推動公車汰舊換新，協助客運業者爭取中央補助，自二○一○年至今，累積已汰換超過八百四十輛老舊公車，公車平均車齡更由二○○八年的八．二年降至目前的四．八年，六都車齡最低。

平均車齡由8.2年降至4.8年

市府指出，目前台中市的公車數超過一千四百輛，客運業者自二○一○年迄今已汰換超過八百四十輛老舊公車；公車平均車齡也因此由二○○八年的八．二年降至目前的四．八年，其他五都平均車齡都在五年左右，台中市明顯領先。

汰換車輛 低地板及電動優先

為響應低碳運輸及提升公共運輸服務品質，交通局將持續鼓勵客運業者汰換舊有公車，並以低地板公車及電動公車優先，亦積極爭取中央補助，減輕業者購車負擔，以持續推動台中市低碳大眾運輸環境，有效降低市區公車廢氣排放汙染。

交通局長王義川說，台中市十年前的公車，大多數為有階梯的普通大客車，對於嬰幼兒車、行動不便及長者不友善，且舊車款未裝設車外LED路線顯示器，民眾常反映夜間不易辨識路線編號。市府為此積極推動無障礙公車服務，鼓勵客運業者購買低地板公車。

市府推動公車以低地板為原則，且車外皆裝設LED路線顯示器，目前全市低地板公車超過一千輛，比率逾百分之七十，亦有近百分之八十的路線配置無障礙車輛服務，遙遙領先全國多數縣市，更大幅提升市民上下車的安全性及便利性。