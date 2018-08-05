〈中部〉新光水資中心啟用 日處理2.9萬噸

2018-08-05

預計接管2.8萬戶、服務10萬人

〔記者蘇金鳳／台中報導〕太平新光水資源回收中心四日舉行啟用通水，最大處理容量每天可達二萬九千噸，預計可接管二萬八千戶、服務約十萬人，一旦十月豐原水資中心完工，台中市污水處理容量將從原本每日的十一萬噸提高到廿六萬噸，而新光水資源回收中心回收的污水相當乾淨，民眾需要澆灌，向中心登記就可取用。

市長林佳龍、水利局長周廷彰、地政局長張治祥、太平區長陳小菲、立委何欣純、市議員張玉嬿、李麗華、何敏誠等人昨參加啟用儀式。

設生態池、步道 成地方公園

整個回收中心設計如同一個小公園，有生態池、空中花園、步道等，在設計階段保留在地老樹，還規劃環廠水道等，結合水與綠的意象，並與緊鄰的宮廟整合營造開放式場域，讓地方多了一座公園。

新光水資中心除了原本規劃收集的新光地區外，增加納入「勤益科技大學周邊區域」及部分「太平都市計畫區域」，每日污水處理量由原規劃一萬一千三百噸，提升為二萬九千噸，預計約可接管二萬八千戶，服務人口數約十萬人，目前用戶接管工程也已啟動設計中。

林佳龍表示，台中市每日污水處理能量，在二○一四年約十一萬噸，新光資源回收中心啟用可提升達廿四萬噸，十月豐原水資中心完工，就可達到廿六萬噸。

周廷彰表示，新光水資中心是市府自己出資六．五億元興建，目前可處理一千多噸，太平區污水下水道系統興建預算約四十五億元，營建署同意出資八十八％，市府自籌十二％，整個污水管線系統完工後，新光水資中心每日最大處理容量便可達到二．九萬噸，而處理過的污水，可免費供民眾澆灌使用。

水利局表示，未來污水接管家戶將以每年三萬戶速度成長，二○二二年接管達到卅萬戶，接管率達卅％，也期待新光水資中心可以拿下台中市第三座水資中心金質獎。