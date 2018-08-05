〈中部〉彰縣日照中心倍增 年底達22家

2018-08-05

老人白天到安親班 晚上返家享天倫

〔記者張聰秋／彰化報導〕「老人安親班」的日間照顧中心（簡稱日照中心），彰化縣從原本不到十家一年來快速成長到十八家，還有四家陸續會於年底運作，屆時將可達到廿二家規模，全縣現已有四百位長者，白天到「老人安親班」當老同學，晚上返家與家人共享天倫，對長輩而言是最好的照顧模式，收費每月還一萬元有找，最低的只要六千元，相較於動輒三、四萬元的療養費用，大大減輕子女照護父母負擔，日照中心日益受歡迎。

衛生局長葉彥伯說，配合國家長照政策，全縣起碼須達到「一鄉鎮一日照」，縣內日照中心都是閒置空間再改造，由中央補助上限二百萬元再結合長照二．○相關計畫資源，協助縣內公私醫院、長照機構設立日照中心，從二○一六年至今，就剩田中鎮、埔鹽鄉、秀水鄉、埤頭鄉這四個鄉鎮，遲遲找不到閒置空間可活化整修作為日照據點。

去年，全縣日照中心照顧長者不到二百人，今年一家接著一家成立，照顧長者已增加到四百人，成長一倍，長者白天跟著孩子一起出門，孩子去上班，長者去日照中心做運動、學才藝，與老同學們同樂，午餐和白天需服用的慢性藥物都在中心解決，下午繼續進行體適能訓練，流汗後就在中心內洗個清爽澡，傍晚下課再由家人或搭交通車回家 。

月收費不到萬元 遠低於養護機構

「沒讓長者單獨留在家，子女上班無後顧之憂。」葉彥伯說，此一形同小朋友安親班照護的運作模式，近一年來在各地萌芽散播開來，平均月收費八千元到九千多元，相較於安排長者到養護機構，費用不到三分之一。

全縣收費最便宜的日照中心，是衛生福利部彰化醫院去年十月在二水鄉零售市場二樓設立的日照中心，最大優勢空間特別寬敞和醫院的醫療支援照護，月收費六千元，中低收入等經濟弱勢家庭另有補助，提供交通車接送，減輕民眾照顧家裡有中度或輕度失能、失智長者的心理和經濟壓力。