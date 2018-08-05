〈中部〉嘉市長選舉藍營分裂》吳敦義︰曾助蕭淑麗當議長 盼勿忘善意

2018-08-05

〔記者蕭婷方、王善嬿／綜合報導〕嘉義市議會議長、蕭家班代表人蕭淑麗退出國民黨，參選下屆市長，與國民黨提名前市長黃敏惠、民進黨現任市長涂醒哲爭勝，為泛藍選情投下變數，對此，國民黨主席吳敦義昨天受訪時，指蕭當初能當上議長是國民黨與她合作的結果，盼她記得當年彼此釋出的善意，讓此次市長選舉單純一點，這是國民黨始終不放棄的努力。

蕭淑麗斥沒說真話 稱要靠自己努力

蕭淑麗受訪反斥吳敦義「沒有說真話，沒有釋出善意」，吳領導之下的國民黨已經失去民心，她還是靠自己努力，前晚競選總部成立時，來加油的民眾才是展現真民意。

吳敦義表示，四年前蕭淑麗曾剪掉黨證，有一企業老闆擔心國民黨推派前青輔會主委陳以真參選市長，若有脫黨狀況就不妙，才有人居間至中央針對蕭與陳競選市長一事進行溝通，當時黨秘書長曾永權意指，如果蕭家對陳以真競選市長沒有負面影響，無論結果如何，國民黨會和蕭家、無黨籍議員席次取得過半，就支持蕭淑麗當議長。

吳強調，他們實現諾言，國民黨在蕭淑麗的選區未足額提名，議員選舉結果，無黨籍加國民黨大過民進黨，國民黨幾張關鍵票在議長選舉支持蕭，是她能當選議長的重要關鍵。

至於蕭淑麗前晚成立競選總部，台北市長柯文哲送花籃致意，吳敦義說，候選人只要不違反道德、法律，可以盡一切力量去爭取或結合各種力量，他不能去批評；蕭稱，是有朋友居間介紹，認為她與柯文哲都是無黨參選，可以交流、 認識一下，柯成立競選總部時，她將回贈花籃，互相加油。