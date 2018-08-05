〈中部〉蚵寮課輔教室 義工團8年2度助建

2018-08-05

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一群來自全國各地的「台灣心義工團」義工昨天到雲林口湖鄉幫蚵寮村課後輔導班改建新教室，蚵寮課後班發起人、崇文婦女協會理事長陳鈺釵說，「現有的教室八年前也是這群義工幫我們蓋的！」

蚵寮村位處雲林沿海偏鄉，許多耕地因海水倒灌，加上地層下陷積水無法耕作，青壯年幾乎都離鄉，村內只剩老人、小孩，陳鈺釵不捨單親、隔代及外配等弱勢孩子下課後在街上閒晃，二○○○年時在自家開辦課後輔導班。

寶島行善團 8年前助豬舍改建教室

陳鈺釵說，八年前課輔班學生增至二十多人，「台灣寶島行善義工團」協助把閒置豬舍改建成教室，現又因人數增加及老人服務，「台灣心義工團」來幫忙蓋新屋，其中有多位義工八年前曾來幫忙。

課輔人數增 還開辦老人食堂

陳鈺釵表示，課後輔導班提供晚餐，聘請老師指導學生功課，孩子品行變好，功課也進步，學生人數從四人增加到現在近四十人，因為孩子要求，六年前課輔對象擴至國中生，五年前又開辦老人食堂。

專業水電師傅、義工林清華說，八年前和這次來都一樣感動；從事鷹架工作的林沿佐八年前來當義工時廿二歲，這次還帶著斯巴達障礙路跑夥伴蔡憲輝一起參與。

將改建兩層樓建築 經費待捐助

台灣心義工團理事長尤瑞豊表示，蚵寮課後教室原來地坪約三十多坪，容納三十多人，三個學生坐一張椅子，非常擁擠，經規劃設計及結構技師評估，將現有一樓建築打掉，就地挖地基改建兩層樓建築，空間增為八十坪。

尤瑞豊指出，來自全國各地參與蓋屋的成員都是義工，他們要自付車資、住宿、餐費及保險費，建材則是各界捐款，這次工程約需二百萬元，配合學生開學在九月二日完工，現只募得一百三十萬元，希望社會大眾一起來幫忙。