〈中部〉將赴日展出 新港百年「傢俬虎」拚修復

2018-08-05

〔記者曾迺強／新港報導〕嘉義縣新港鄉與日本飛驒市在新港文教基金會牽線下，每年互訪，今年十月適逢兩地締結友好關係滿周年，日方邀請新港各界到飛驒展演，將跨海展出文物中，北管戲曲「舞鳳軒」珍藏百年歷史的白鐵製雕花「傢俬虎」是一大亮點，新港各界昨為「傢俬虎」開箱，為交流活動暖身。

舞鳳軒珍藏 主結構鏽損

舞鳳軒總綱陳朝江說，新港鄉的戲團、曲館在百年前盛極一時，「傢俬虎」是懸掛嗩吶、笛類、胡琴等樂器的用具，頂上雕有鳳凰圖樣，華麗不凡，當時的曲館需有相當資金才能製作這類用具，因年代久遠，主結構鏽損，已放置木箱收藏多年；至於雕飾無老虎圖樣，名稱卻有虎？陳朝江說，名稱是師兄們流傳下來，由來已不可考。

奉天宮︰不惜成本尋覓藝師

新港奉天宮董事長何達煌、嘉義縣副縣長吳芳銘等人昨天開啟木箱，小心翼翼拿出「傢俬虎」各部件；何達煌強調，不惜成本尋覓藝師修復，力拚十月中旬赴日本前恢復昔日風華；八十七歲資深團員林居隆說，只在小時候看過「傢俬虎」完整模樣，很期待修復。

還有一座也將赴日展出的木製手工鼓架，是舞鳳軒團員在六十多年前以五公頃田地交換而來，雕工精細，過去只在慶典、媽祖誕辰時放鼓演奏；廟方昨安排將赴美國馬里蘭州雙語學校短期實習的十名嘉義大學外國語言學系學生演奏「滿江紅」、「火炮」等曲目，展現兩個月來在舞鳳軒集訓成果。

鄉長林茂盛說，飛驒市從一九九四年和新港文教基金會交流，去年促成兩地官方互動，十月將與交趾陶大師陳忠正與謝東哲、木雕大師楊永在、書法大師陳世憲等藝師前往交流，延續兩地相距一千多英哩的情誼。