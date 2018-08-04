〈南部〉10億到位 仁德特27號道月中動工

2018-08-04

〔記者吳俊鋒、蔡文居／綜合報導〕打通仁德區後壁里與虎山農場一帶的特廿七號台南生活圈計畫道路，地方爭取多年，近十億元經費終於到位，八月中旬動工，二○二○年完成，通車後可讓跨域交通網絡更完善，帶動台南都會公園、奇美博物館周邊發展。

傳統聚落直通新興精華區

俗稱「後壁厝」的後壁里，是仁德人口最多的傳統聚落，而虎山農場附近則有台南都會公園特定區，是新興的精華地段，因中山高速公路與三爺溪的阻隔，兩地並無道路銜接，難以串連發展。

特廿七號道新闢工程將在八月中旬啟動，先進行東段工程，從南一四七線後壁厝段直通文華路二段，全長近兩公里。

立委王定宇昨天邀請營建署官員在後壁里德糖、德洋路口舉行說明會，營建署南區工程處長吳瑞安指出，特廿七號連同開闢、徵收及雨水下水道等，工程經費近十億元，完工通車後，可紓解市道一八二線的車潮，並強化仁德、歸仁的橫向串連。

特廿七號道路寬廿五米，通過中山高時，將採涵洞方式推進，避免高架工程影響當地住戶，跨越三爺溪則會增建橋樑，預計二○二○年七月完工。

特廿七號道路開闢是地方大喜事，但也意外引發無黨籍議員杜素吟不滿，批評王定宇「割稻仔尾」攬功，王定宇說：「多慮了」，感謝市議員杜素吟四年多前率先提案向馬政府爭取，打下基礎，政黨輪替後，蔡政府與地方齊心協力，才讓近十億經費迅速到位，順利動工，加速仁德的發展。

王定宇說，道路闢建以台糖地為主，未拆民宅，也沒有砍樹；民進黨市議員參選人郭鴻儀說，目前仁德與東區的串連，包含一八二線與崇善、崇德等道路，特廿七號完工後，可直通虎山農場，跨域交通網絡會更完善。