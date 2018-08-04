〈南部〉春鑫食品傳倒閉 60員工未領到7月薪

2018-08-04

〔記者黃建華、葛祐豪／高雄報導〕高雄知名烘焙大廠春鑫食品無預警歇業！員工本月一日上班時發現工廠大門深鎖，老闆不知去向，前天向高市府勞工局陳情，但勞工局派員前往也不得其門而入，現正尋求李姓負責人出面說明，粗估受影響員工近六十名，七月薪水還未領到。

勞工局指出，八月二日接獲春鑫食品有限公司勞工申訴電話，表示公司於八月一日停工，並擔心無法於發薪日順利取得七月份薪資，也未能聯繫上負責人。

勞工局當日下午即前往春鑫食品公司訪查，發現大門深鎖，無人應答。經查，該公司一○七年五月份投保人數近六十人，已請勞工盡速申請勞資爭議調解，協助後續事宜，若勞工提出積欠工資、資遣費或退休金之情事，也會協助勞工辦理事業單位歇業事實認定，以利勞工後續向勞保局申請工資墊償。

春鑫是一九九二年成立，一開始生產吐司、漢堡及麵包等早餐食材，合作店家超過兩千家，近年以團購香酥麵包受消費者歡迎。

大八餐飲集團 也驚傳跳票

另外，高雄老字號的大八餐飲集團驚傳跳票！目前已與供應商協商，部分同意展延，但經營三十年的四維店，因調整策略經營，將在八月中旬吹熄燈號，其餘博愛店及潮坊夢時代店及台南店，都營運正常。

大八餐飲集團昨傳出跳票，外傳跳票金額達三、四千萬元，但公司不願證實，強調「不清楚為何會有這金額跑出來」。

大八餐飲集團表示，此次跳票是因北上展店失利，導致資金周轉不靈，加上景氣確實不好，生意下滑所致。目前已與供應廠商協商，部分已同意展延，其餘仍在溝通中。