〈南部〉旗津海岸線再崩塌 架連續壁樁體補強

2018-08-04

〔記者葛祐豪、蔡清華、黃建華／高雄報導〕高市府五年前砸下七億元進行旗津海岸保護工程，但仍有死角，旗津區清潔隊後方的岸堤，經年累月受到海浪侵蝕，最近出現崩塌，水利局已進場架設連續壁樁體。

旗津是高雄重要的觀光景點，但長年受海浪侵蝕，造成海岸線被嚴重沖刷、沙源大量流失，據調查，近十年來，旗津海岸線平均退縮了五十至一百公尺。

高市府五年前耗資七億元完成旗津海岸保護工程，北起旗津海水浴場、南至風車公園的三．六公里海岸線，共設置十一座大小不一的潛堤，並補養沙灘向外延伸約廿至五十公尺，預期能有效防止海岸線遭海浪侵蝕。

但最近有民眾發現，緊鄰風車公園的旗津區清潔隊後方岸堤，平日人跡罕至，突然無預警的下陷崩塌，範圍約有十至廿公尺長，造成清潔隊後方的欄杆直接掉下海。

為避免侵蝕現象持續擴大，市議員簡煥宗邀集水利局、工務局會勘，由於水利局正在旗津海岸進行離岸潛堤工程，應允先調來連續壁樁體，補強崩塌岸堤。

簡煥宗指出，市府耗鉅資的旗津海岸保護工程，其實有發揮「養灘」的功能，也成功搶救旗津海岸，但該處是死角，海浪仍不斷侵蝕，市府與中央須一同正視國土流失的問題。

當地民眾說，旗津清潔隊的停車場明年將遷移，後方的海岸線侵蝕問題將會是景觀上的一大衝擊。

水利局表示，旗津區清潔隊後方的岸堤，於縣市合併前即設置鋼板樁等防護措施，因年代久遠已造成損壞，為保護清潔隊後方的岸堤，評估短期以砂腸袋及抗沖蝕網袋施工，所需經費約六百六十萬元，已由市府籌措相關經費辦理。長期的離岸潛堤改善工程，所需經費約二千萬元，已提報計畫向中央爭取補助。