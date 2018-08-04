〈南部〉4降血壓藥疑受污染 全數下架

2018-08-04

〔記者黃旭磊／高雄報導〕衛福部再公布四款降血壓藥疑受污染，高雄市預計今天（週六）將全數藥物下架。

污染原料藥 來自中國珠海潤都製藥廠

衛福部食藥署前晚（二日）再公布四款生達化學製藥的降血壓藥，受到「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）等不純物質污染，包括生達舒心樂膜衣錠一百六十毫克、生達舒心樂膜衣錠八十毫克、得平壓膜衣錠五／八十毫克及利壓舒膜衣錠八十／十二．五毫克等四款，據調查，這波污染原料藥來自中國珠海潤都製藥廠，為七月初浙江華海製藥廠污染原料藥valsartan後續。

高雄市衛生局昨天共計清查醫院十五家、診所兩百四十家、藥局藥商六十六家，查核達成近九成五，回收超過三十萬顆藥物，預計今天將全數藥物下架。

食藥署指出，七月初國際藥廠阿特維斯委託浙江華海製藥廠生產的原料藥valsartan，因合成藥物的製程受污染，被驗出含有「N-亞硝基二甲胺」不純物質，經動物實驗證實有致癌性，不過，並未有報告顯示對人體造成影響。

前波下架藥物為生達化學製藥的舒心樂膜衣錠、瑪科隆的科適壓膜衣錠、永信製藥的樂速降膜衣錠及瑞安大藥廠的凡內膜衣錠。

衛生局呼籲，業者應配合下架回收，隱匿不配合之機構將依藥事法第九十四條規定處以二至十萬元罰鍰，而民眾欲瞭解詳情可洽衛生福利部網站（https://adr.fda.gov.tw），或向全國藥物不良反應通報中心專線（02-23960100）通報。