〈南部〉《愛河整治最後一哩》 草潭埤滯洪 拚明年上半年動工

2018-08-04

採公辦重劃 中旬向中央提報

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府推動整治愛河最後一哩路工程，將啟動草潭埤開發整治案，本月中旬向中央提報治水計畫，採取公辦重劃方式，以最短期程改善淹水，更帶動地方發展，力拚明年上半年治水動工，預計後年完成治水及整體開發案，為地方創造近百億元土地利益。

愛河源自仁武區八卦寮草潭埤，卻因都市開發，只剩蓄水功能，又部份渠道被填平，造成地方淹水、爭取整治，影響八卦、五和里約二萬人，水利局推動愛河溯源計畫，針對北屋排水全長二公里，將興建二座滯洪池、一座調節池，去年以公辦八十四期市地重劃，完成北屋滯洪池，打造美麗親水空間。

將興建一滯洪池、一雨水調節池

水利局今年往上游延伸，但因辦理土地徵收，至少要花二十億元，加上工程費二億元，且曠日廢時，將比照北屋滯洪池模式，採取公辦重劃方式，將興建一座滯洪池、一座雨水調節池，佔地大約六公頃，保留現有埤塘，提升滯洪功能，並拓寬渠道十至十五公尺，改善北屋排水及愛河淹水。

市府團隊分工合作，啟動草潭埤開發案，都發局變更都市計畫，地政局推動市地重劃，開發總面積二十公頃，水利局將於本月中旬向中央提報治水計畫，爭取前瞻計畫經費二億元，力拚明年上半年動工，預計將於後年底前，完成愛河整治最後一哩路。

值得一提的是，市府完成北屋排水中下游整治，不但改善地方淹水，搭配開發八十四期市地重劃，帶動周邊土地公告現值上漲三成，每坪市價高達三十萬元。

可望創造近百億元土地利益

地政局預計將於今年底前完成市地重劃前置作業，據了解，未來完成開發之後，若以每坪二十八萬元計算，可望為地方創造近百億元的土地利益，更改善地方淹水，重塑愛河水岸風華。