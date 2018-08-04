〈南部〉台東慢食評鑑 30摘星店家端招牌菜

2018-08-04

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府舉辦第二屆慢食評鑑，共卅店家摘星，昨天領獎，各家也端出招牌菜色互相品味。

台東慢食評鑑頒獎典禮在Mata原住民文化會館舉辦，在原住民風格的餐廳裡，料理擺飾大量採用竹子、木頭及香蕉葉，Mata是獲得最高榮譽三星得主，血桐葉包油飯的拿手菜擺在最前頭，其餘獲獎者也有不少是原住民店家，端出血腸、烤山豬肉、阿粨等料理。

縣長黃健庭依序拆封公布得獎者，黃健庭說，這次評鑑的評審團大有來頭，多位是獲世界冠軍的台灣之光，包括世界麵包冠軍吳寶春、世界調酒冠軍鄒斯傑、世界甜點冠軍李依錫。

慢食評鑑計畫主持人徐仲表示，集結十位知名專業評委嚴格篩選星等排序，考量店家環境、創新及在地生活的融合，獲三星的除Mata，還有來自長濱的Sinasera 24。

二星有宜興園民宿、舒食男孩、南島咖啡部落廚房、好港覺、麵包山烘培坊、拉勞蘭小米工坊、曬穀場手作坊、七里坡紅藜養生料理、烏尼囊多元文化工作坊；一星有Bike De Koffie、草月咖啡館、海風咖啡、飴屋、少妮媱手工烘培坊、雁窩民宿、崁頂咖啡輕食養生館、目目咖啡、Wow’s 邦查 、田味家手作工坊、32鄰咖啡、翠安儂甜點餐酒館。

獲明日之星的有打個蛋海旅、人X人、愛嬌姨茶餐廳、講蜜蜜小餐館、青蔦菒子咖啡、伊亞咖啡、弋式風莊園民宿。