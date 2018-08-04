〈南部〉免看天吃飯 全國首張蓮霧保單南州開賣

2018-08-04

反應踴躍 首日20農友簽約

〔記者陳彥廷／屏東報導〕金管會核定國內第一張蓮霧颱風豪雨險，保險公司昨天到屏東縣南州區農會正式接單，農民反應踴躍，首日有廿人簽約，不過，溫度附險因條件過苛，乏人問津。

屏東蓮霧產量佔全國七成以上，近年常受氣候異常影響產量，農民血本無歸，屏東縣政府與臺灣產物保險開發蓮霧的氣候指數型保險，首張保單適用鄉鎮為高樹、鹽埔、內埔、南州、林邊、佳冬、枋寮鄉及東港等八鄉鎮。

該保單以颱風風速參數保險、降水量參數險兩主險，還可投保溫度附加險，風速參數以屏南東港及屏北鹽埔為中心的半徑六十公里區域，若有颱風路徑通過，且颱風近中心十分鐘平均風速大於每小時一○三公里即起賠；降水量參數險屏南以枋寮、屏北以鹽埔觀測站公布連續五日累計降水量大於六百毫米即起賠。溫度參數保險則以氣溫「連續」低於攝氏十度達八小時為門檻。

種有近二公頃蓮霧的南州果農蔡順得說，只要數據超過就理賠，快速許多，且政府補助最高達四分之三保費，當然力挺政策。

溫度附險門檻高 乏人問津

不過，農友認為，溫度險難以達到最低門檻，屏東太陽一出，立刻回溫，投保意願不高，也有農友認為，颱風行經保險限定區域的機率不大，雨量險較合理但也只能回收自付保費，政府的四分之三補助將被保險公司「回收」而未保。

這項保單每公頃最高可承保近七十萬元保額，保費自付近六萬七千元，政府補助四萬五千元，南州預估有近四十公頃農地投保，縣府農業處表示，屏東現有近二千五百公頃蓮霧園，農民可考慮投保。