〈台北都會〉雙北徵收獎勵不同調 議員：北環段恐延宕

2018-08-04

〔記者蕭婷方、賴筱桐／綜合報導〕雙北市政府預計斥資一三七八億元打造南、北環狀捷運線，今年送行政院核定後，最快預計九年半、二○二八年就會完工通車。不過北市議員陳政忠昨於議會質詢時指出，捷運北環段雙北徵收獎勵不同調，將影響捷運沿線民眾參建意願，工期恐延宕。

北市︰僅能溝通 新北︰協助協調

對此，北市捷運局長張澤雄回應，由於新北市政府負責新北市捷運用地取得，僅能持續溝通。新北市捷運局副局長李政安表示，路線規劃和用地取得都是台北市政府主辦，或許北市府對於新北市地方民情不熟悉，導致與地主溝通時間較長，如果有任何爭議，新北市府將協助協調。

按照北市捷運局規劃，北環段共十二個車站，會有捷運劍南路站、故宮博物院站、士林官邸站、士林站、士林行政新站、社正公園，到新北市的徐匯中學、蘆洲、五股、新莊；該案甫進入都市計畫公開展覽與都市審議程序，預計明年通過中央核定，再經兩年細部設計規劃後，六年半即可完工通車。陳政忠調閱資料統計，北市境內北環段徵收土地粗估有三一三五平方公尺；新北市面積則是北市兩倍，粗估有六二八二平方公尺。

聯合開發容積獎勵 北市比新北優

陳政忠指出，雙北對於捷運沿線開發的徵收補償不同調，北市境內聯合開發的容積獎勵最高有市價的兩倍，新北市以往最高雖有市價二．五倍，現則剩下一．七倍；雙北獎勵不同調，恐影響新北民眾參與開發意願，將造成施工障礙，影響完工期程。

陳政忠更具體指出，北環段土地取得爭議多集中在新北市五股工業區，當地抗爭持續三年多，直指「雙北開發問題卡新北」。

捷運局長︰2028完工難 2030有可能

張澤雄答詢說「確實不太合理」，也曾建議新北能比照北市，要持續進行雙北溝通，但他坦言，北環段因土地徵收等「用地需求」與都市計畫變更問題，完工期程恐比預期二○二八年久，二○三○年才完工也有可能。

對於開發徵收補償爭議，李政安表示，每個計畫不一樣，必須視個案情況而定，土地取得方式包括徵收、協議價購及地主參與聯合開發，都牽涉地主意願，有些人贊成開發，有些人反對，也有人認為地主分回比例太少，意見分歧，這與雙北市的容積獎勵不同無直接關聯。

李政安說明，全案目前辦理都市計畫變更，人民陳情意見皆會提到新北市都市計畫委員會討論，屆時主辦單位再依委員會的意見修正計畫。他說，「計畫都還沒核定，哪來的工期延宕？」