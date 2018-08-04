〈台北都會〉定期票沒提升運量 柯：目的在助弱

2018-08-04

〔記者黃建豪／台北報導〕雙北一二八○公共運輸定期票上路三個多月，遭台北市議員點出，定期票已花費上億元，僅提升公車一％運量、對於捷運運量沒幫助。對此，台北市長柯文哲解釋，一二八○元定期票是種社會福利的概念，目的是減輕「經濟較弱勢、長途運輸者的通勤費用」。

台北市議員何志偉調閱數據發現，為補貼一二八○元定期票造成公車業者、台北捷運的票價短收，北市府今年五、六月已斥資一億元補貼，但期間只有公車的運量提升一％。

柯文哲昨回應，定期票主要目的並不是提高運量，而是要減輕長途運輸使用者的費用負擔，這是種社會福利的概念，「他經濟比較弱勢，買不起台北市的房子才住到外面去，上班（通勤）就要花比較多的時間、比較多的錢，有時候在整個都市的經營發展上這不是有利的，所以一二八○是整套都市計畫策略下的產物。」

柯文哲也說，在整體戰略配套中，推出定期票是要從整體交通政策慢慢調整而來的，之後才能重整公車路網、未來停車費的收費政策，定期票推出後，每三個月都會做統計，然後再逐步修正。

交通局表示，定期票不會只有單一目的，除了照顧民眾外，提升運量也是持續要做的事情，但不可能只靠定期票就提升整體運量，這只是配套的一環，還要同時搭配公車路網調整、電動公車等政策，來提升整體公共運輸的服務水準，才能吸引民眾改變使用習慣。