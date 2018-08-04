〈台北都會〉「先給糖再賞鞭」 機車停車收費規劃擴大

2018-08-04

砍敬老金挨罵 就是因先賞鞭才給糖

〔記者黃建豪／台北報導〕雙北一二八○公共運輸定期票推出以來，購買人數逐漸減少，也無法有效提升公共運輸運量，遭質疑成效不彰。市府高層透露，市長柯文哲經過大砍重陽敬老金挨罵的前車之鑑後，認為當初失誤在「先賞鞭子才給糖」，因此定期票策略是「先給糖再賞鞭子」，為未來提高機車的停車成本做準備，北市交通局擬好下一步計畫，鎖定各大商圈周邊將實施機車格收費。

推1280定期票後 下一步增機車族成本

柯文哲上任後推出路邊汽車格全面收費，並以此收入開辦一二八○吃到飽定期票。市府官員透露，定期票用意是先降低公共運輸的費用，未來再提升私人運具的成本，透過一增一減誘使民眾改變運具的使用習慣，這是柯從敬老金挨罵學到的經驗，因柯認為，他當初先砍敬老金，才推銀髮照護配套，因為「先賞鞭子才給糖」，才導致民調大跌。

柯文哲今年五月亦曾透露，整體政策戰略，未來要對路邊停車有更嚴格的管制。據瞭解，台北市下一步，將增加機車族的停車成本，目前台北市僅西門、光華等八大商圈周邊有實施機車格收費，未來恐擴大範圍。

交通局技正廖苑伶表示，定期票是推拉式政策的一環，「推」是停車費率檢討、加強交通執法等，「拉」是定期票等公共運輸改善政策，這有一個先後順序，這兩、三年先提升公共運輸的服務水準後，才推出私人運具停車費率的調整政策，但整體計畫還在前端階段，尚無具體實施時程。

至於費率調整方向，是否指增加機車停車成本？廖指出，確實會朝這個方向，不僅汽車停車收費會持續，機車也會去檢討，可能先擴大觀光景點、商圈周邊的機車格收費等，得逐步讓民眾習慣，所以不可能一次就全面收費。

學者︰惹人厭的事 應是選後才會做

淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢認為，汽、機車的便利性有先天優勢，使用後很難改變習慣，過去政府都是放任處理，好不容易推出定期票，就是先「給」誘因，才能「要」民眾付出合理的使用成本，所以北市府若要增加民眾的機車停車成本，確實是該逐步落實的，但應該是會選後才做，不用選前去做這麼惹人討厭的事情。