〈台北都會〉換器材被嫌貴 欣欣天然氣：進口有保固

2018-08-04

〔記者翁聿煌／新北報導〕欣欣天然氣公司人員近日為永和地區用戶更換瓦斯爐和熱水器的遮斷開關和銜接管，兩組要價四千元，民眾抱怨價格是一般水電行兩倍以上；欣欣天然氣副總經理廖江津說，公司換用的產品是日本進口的超流量遮斷開關，較安全且有保固。

欣欣要價4千 一般水電行報價1600元

永和區後溪里長莊銘淵說，最近欣欣天然氣人員到社區檢查天然氣管線，里辦公處擔心居民以為是詐騙集團，還隨行掛保證，結果欣欣人員幫里民換天然氣管線和瓦斯爐、熱水器的遮斷開關及管線，一般水電行材料含施工，報價只要一千六百元。依據欣欣天然氣的報價，瓦斯爐用遮斷開關一千三百元，熱水器用遮斷開關一千五百元，銜接管兩條、每條六百元，合計要四千元，超過一般水電行兩倍，讓小市民覺得很心疼。

里長︰獨家生意 應該以服務為重

莊銘淵說，欣欣天然氣在永和地區做的是獨家生意，沒有競爭者，更換器材及維修應該是以服務為重，感覺卻還是在賺錢，讓民眾不開心。

廖江津說，公司為確保民眾用氣安全，採用的超流量遮斷開關及銜接管都是日本進口，有五年保固，因此成本較高，與鄰近地區業者提供價格相同，用戶在十天的試用期內不滿意，可以退貨退錢。廖江津說，對於里長和民眾的反映，公司很重視，會利用各里舉辦里民座談時，派員向民眾溝通說明。

新北市經濟發展局綠色產業科長廖士煒說，天然氣公司的器材價格是報中央的能源局核定，但地方政府也常接獲民眾對價格偏高的不滿，曾建議中央，未來天然氣也能比照電業法修正，改變現有的獨占型態，給多家業者競爭機會，讓價格更趨彈性多元。