〈台北都會〉浮洲運動公園旁闢171機車格 今起免費停

2018-08-04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區浮洲運動公園旁的一處國有地，長期被人非法佔用，國有財產署收回土地後，新北市交通局協助開闢機車停車場，提供一七一個機車停車格，今天起開放免費停車，盼改善停車秩序。此外，市府獲得前瞻計畫補助興建停車場，預計二○二一年以前，再增設二五八八個汽車格、五七一個機車格。

3年內增2588汽車格571機車格

市議員黃俊哲表示，該處國有地周邊多為老舊社區，巷弄都不到法規標準六米寬度，家戶門前停滿機車，阻礙通行，引發交通亂象及公共安全疑慮，民怨不斷。他多次向市府爭取興建機車停車場，解決停車空間不足問題。

借用國有地 暫無約定年限

交通局停車管理科科長吳政諺指出，位於板橋區僑中一街八十巷的機車停車場，原本環境髒亂、雜草叢生，地板鋪面破爛，市府向國有財產署借用土地，劃設一百七十一個免費機車格，雖然雙方沒有約定年限，但只要國產署沒有土地使用計畫，停車場就會持續開放。

居民李媽媽說，社區緊鄰浮洲運動公園，人潮眾多，附近巷弄狹窄，民眾機車隨意停放，塞爆巷弄及住家，她在當地住了四十年，停車亂象一直存在，新闢的機車停車場雖然規模不大，但完工後交通順暢，居民出入更方便。

交通局表示，二○一一年至今在板橋區劃設一九五二個小型車停車格及八九一六個機車格，並尋找未開發的公有土地，興闢停車場，改善市區環境。

另外，新北市獲中央前瞻計畫預算補助，將興建板橋區忠孝國中、板橋區音樂公園、板橋區新埔國小、三重區光榮國小、中和區佳和公園及金山立體停車場，合計有二五八八個汽車格、五七一個機車格，預計二○二○年至二○二一年全數完工。