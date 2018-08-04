〈北部〉宜蘭水燈節9日開幕 有請城隍爺出巡

2018-08-04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕農曆七月鬼門關要開了！宜蘭市公所與宜蘭市中元民俗文化推展協進會，共同合辦的「二○一八宜蘭水燈節」，將於九日至十二日登場；九日開幕當天，除了先請出城隍爺出巡，也將在宜蘭市河濱公園舉行千人點燈儀式；市長江聰淵說，希望藉由活動讓傳統文化生生不息傳承下去。

宜蘭水燈節二○○九年被縣政府登錄為縣定民俗文化活動，宜蘭市公所表示，透過水燈節凝聚各方善念，點亮幸福燈火，在農曆七月鬼門開啟前，普度孤魂野鬼，祈求消災解厄、國泰民安。

市公所指出，宜蘭水燈節九日開幕當天，先請出城隍爺出巡繞行南館、北館市場、東門市場、綠九市場及宜蘭河濱公園等地，晚間舉辦千人點燈祈福法會，由宜蘭縣佛教會、佛光山蘭陽別院等金剛、護法信眾一百多人，在台上與千餘民眾獻燈祈福。

十日在宜蘭城隍廟會發表科儀，並在宜蘭河濱公園舉辦傳藝教學營，邀請蘭陽戲劇團表演歌仔戲。另，以宜蘭文化中心為起點舉行「開拔起駕巡舊城」，將安排表演團隊踩街繞巡宜蘭城，傳達祝福給市民。

十一日是農曆七月初一，有「普渡文化夜」，為孤魂誦經普渡，體現中元祭典仁道精神；最後一天十二日在宜蘭市城隍廟進行平安米佈施，發放對象為宜蘭市公所核定的低收入戶及宜縣弱勢團體機構等。

鴨母船造型水燈施放

市長江聰淵說，宜蘭水燈節是宜蘭市大型的傳統文化活動，已逾百年歷史，今年首次以宜蘭河早期水運船隻「鴨母船」，設計創意造型水燈會在宜蘭河施放，讓百年民俗加入創意元素。