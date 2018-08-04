〈北部〉行政大樓一樓給興中國中 陳金德讓步

2018-08-04

家長會不接受 擬抗爭到底

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府要將興中國中行政大樓，撥給慈心華德福實驗高中使用，並將設置實驗教育創新育成中心，引起興中強烈反彈；代理縣長陳金德決定讓步，行政大樓一樓保留給興中，實驗教育中心也不進駐；但行政大樓二樓、三樓及涵英樓家政教室則撥給華德福。陳說，這個方案是縣府底線。興中家長會指出，不接受華德福到興中，會抗爭到底。

縣府原計畫在興中行政大三樓，設置實驗教育創新育成中心，為解決華德福高中教室不足問題，也要將一、二樓挪給華德福使用。近日來，教育界為此事紛擾不斷，學校師生認為興中孩子受教權受剝奪，家長會更揚言下週一要到縣府抗議。

縣府連日滅火，邀學校與家長會到縣府協商；經溝通，陳金德決定讓步，實驗教育創新育成中心不進駐興中，另外評估地點設置；興中行政大樓一樓也不調撥，但二、三樓及涵英樓家政教室則給華德福。

學校與家長認為，行政大樓如果給華德福，興中主體性會消失，把行政人員搬到教學大樓，除互相干擾，也會排擠學生上課空間。但陳金德指出，興中教學大樓紙藝、書藝教室及分組教室，上課時數有限，清出教室當行政空間相當合理，不會影響受教權，行政大樓一樓仍給興中，保留學校主體性。

陳稱是底線 近期到校勘查

「這個方案是縣府底線！」陳金德強調希望儘速尋求共識，也盼望興中與華德福彼此體諒，不要有太多本位，他並且要求興中校長，二十日前依照此方案清出空間，他近期也會到學校勘查。

不過，興中家長會仍則表示「不接受！」絕對不接受華德福到興中，會依預訂行程，下週一會到縣府抗議。興中老師指則說，此方案，學校還在討論，但兩校合併上課，對老師而言很為難，他們只想把教學做好，不想有外力影響。