〈北部〉七星潭大橋震損 明年5月修復

2018-08-04

獲中央補助經費二千七百萬

〔記者王錦義／花蓮報導〕耗資三億多元興建、通車僅四年多的七星潭大橋，因位於○二○六花蓮地震震央斷層帶上，橋樑受損嚴重，花蓮縣政府向行政院公共工程會災後復建工程申請核准補助經費二千七百萬元，六月底已完成橋樑修復規劃設計，但橋面支承因橫向位移嚴重，橋樑支承橫向復位所需回推值的修復工作複雜，縣府建設處指出，已委託專家學者嚴格審查中，預計八月中旬完成審查，明年五月中旬完成七星潭大橋整體修復工作。

原雙向移動式支承有效抗震

跨越七星潭社區的高架陸橋七星潭大橋，二○一一年七月二十二日開工、二○一三年十月二十五日完工，興建當初就因為通過米崙斷層上方，加上破壞七星潭原有地景，引發地方環團質疑聲音。縣府建設處指出，因此在設計上，主橋墩體有設計雙向移動式的支承，提供一定的空間，讓主結構可以抵抗地震造成的位移，從這次地震後可發現，當初這樣的設計有發揮效果，讓橋樑並沒有因斷層錯動而倒塌。

縣府建設處土木科長李國雲說，受到大地震影響，當時七星潭大橋受到嚴重毀損，縣府與結構技師等專家學者第一時間前往勘驗檢測，除了橋面沉陷、路燈、人行道、護欄、隔音牆、引道路堤擠壓破損等，尤以橋面支承系統位移甚鉅，支承系統是橋台與橫樑間的結構，當初為加強耐震能力，使用雙向移動式的盤式支承，而支承橫向復位所需回推值的結構計算複雜，目前已委請專家學者審慎評估，將盡快施工修復。

縣府建設處指出，二月發生地震後，縣府先針對橋面毀損塌陷、隔音板及護欄損壞、人行道毀壞等，已派員至現場處理完畢，部分破損的人行道採用三角錐區隔，五月間先暫時開放通行機車與小客車，大貨車仍禁止通行，惟為求災害復建後橋樑安全無虞，橋面修復部分需待橋面頂升復位規劃、盤式支承修復、耐震能力補強等重要結構整復完整後，將一併整修完成。