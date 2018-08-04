〈北部〉苗縣有形文化資產 再添3件

2018-08-04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府辦理有形文化資產審議委員會，登錄歷史建築「中港福德宮古井」及一般古物「南庄田美永和宮建廟捐題碑」、「日式阿彌陀佛像暨佛龕（含座）」，縣內登錄的有形文化資產累計六十八件。縣府表示，將持續致力於縣內文化資產的維護與發揚，厚植地方文化能量，保存珍貴文化資產。

縣府於七月卅日辦理今年度第一次有形文化資產審議委員會，審議十七案，經審議委員會過半數委員出席，三分之二以上同意後，將「中港福德宮古井」登錄為歷史建築，「南庄田美永和宮建廟捐題碑」、「日式阿彌陀佛像暨佛龕（含座）」登錄為一般古物。

文觀局表示，「中港福德宮古井」，其建築形式呈現了從清代、日治到二次戰後三個時期的工法，可見卵石及至少二次磚材的整修，見證傳統古井砌築的技術與台灣地區古井建築的演變。

「南庄田美永和宮建廟捐題碑」，初考為南庄地區目前已知最早的石碑，碑文人名中可見當地興旺的黃氏家族人員，見證地方開發史，深具在地歷史意義；「日式阿彌陀佛像暨佛龕（含座）」，為縣內罕見保存完整的日式佛像與佛龕，作工精緻，見證日治時期日本佛教信仰淨土真宗的傳入。

文觀局長林彥甫表示，經過這次審議後，苗栗縣登錄的有形文化資產共有六十八件，國定古蹟一處、縣定古蹟十一處、歷史建築四十七處、一般古物九件，期望透過文化資產的指定與登錄，讓民眾更加認識縣內有形文化資產。