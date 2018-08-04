〈北部〉東奧正名連署 清、交大教授發起

2018-08-04

〔記者王駿杰／新竹報導〕中國以粗暴方式取消台中東亞青運，激起國人憤慨，新竹交大、清大等多名在職、退休教授及十餘名學生共同發起東奧台灣隊正名連署公投，希望國人正視中國蠻橫打壓台灣的行徑。

東亞奧林匹克委員會（EAOC）日前在北京召開臨時會，直指台灣民間最近推動二○二○東京奧運正名公投連署，導致明年東亞青運產生不確定因素，中國籍主席劉鵬與其他理事以「舉手表決」方式，決議停辦東亞青運，蠻橫打壓台灣的行徑引發國人群情譁然。

交通大學教授劉俊秀昨天在臉書ＰＯ文，指交大、清大等多名在職、退休教授和十餘名學生發動串聯，昨天起至二十六日，由教授輪班與學生每天在新竹市各夜市、花市、火車站發起東奧台灣隊正名連署公投。

參與連署成員包括清大電機系教授呂忠津、交大機械系教授吳宗信、資工系特聘教授林盈達、物理所教授高文芳、電機系教授蘇育德、統計所教授陳鄰安（退休）、科管系教授王耀德（退休）、土木系教授劉俊秀（退休），昨天由劉俊秀打頭陣，於南寮富美宮夜市舉行第一場連署，吸引不少民眾詢問、了解。

劉俊秀說，東京奧運台灣隊正名問題牽涉整個國際形勢，把中國惹毛了，可能連帶會對美國、日本甚至歐洲造成牽引影響。以台灣名義參加國際組織或聯合國並非完全不可能，但這中間需要一個過程，讓整個國際環境可以忍受中國的抗議。

劉俊秀說，他起初並未特別注意東京奧運台灣隊正名問題，因為台灣早就是個主權獨立的國家，這次會發起東奧台灣隊正名連署公投，就是要讓中國理解台灣的民意走向，因為「國際壓力越大，民意反彈越高！」希望國人能踴躍參與。