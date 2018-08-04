〈北部〉日式警察宿舍變身藝文町 17日試營運

2018-08-04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園警察局日式宿舍群為市府文化局登錄的歷史建築，去年十月底完成整修後，由網友投稿票選命名為「桃園77藝文町」，經與OT（Operation Transfer，政府出資興建、民間機構營運）廠商完成簽約，已陸續進駐手作坊、餐廳及咖啡廳等，將於八月十七日起試營運，每天上午十一點至晚上十一點開放，無公休，採免費入園，九月正式營運，成為桃園藝文體驗新據點。

文化局表示，位在中正路七十七巷五號、占地三千二百五十平方公尺的「桃園77藝文町」，有四棟建於日治時期、採日式工法木造結構的警察宿舍，屋頂鋪設日式瓦片，且設有雨淋板外牆，極具特色，周圍還有多棵大樹環繞，距離桃園火車站步行僅約五分鐘，可說是「城市中的世外桃源」，鄰近公車、客運等站牌，也有百貨公司停車場、三民陸橋停車場等，交通方便。

桃園77藝文町藝術總監張惠鈴表示，「桃園77藝文町」採多元跨界經營，四棟建築分別引進展演工坊「六藝展覽館」、文創食堂「大正九年」供應無菜單料理、手作教室及咖啡廳，戶外則有開放式的祈福亭及廣場，可舉辦草地音樂會、提供街頭藝人展演空間等，每個月也會有一場免費展覽，成為多元藝術創作的交流平台，帶動桃園文化資產活化。

市長鄭文燦昨下午現地勘查表示，「桃園77藝文町」未來作為室內展覽及戶外表演空間，提供各式文化、服務及活動運用，並可與鄰近的桃園區公民會館、桃園新住民文化會館、桃園景福宮、桃園郡米穀統制組合倉庫及八月將開幕的鐵道願景館等藝文景點進行串連，成為桃園的文化聚落。