〈北部〉天羅地網攝影機 今年置建達1.8萬支

2018-08-04

租賃3700支 月底可完成

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局規劃今年度新增四○三○支天羅地網攝影機，其中租賃案部分，八月底前能完成三七○○支攝影機建置，市府自建案共六三○支攝影機，其中三百支為汰舊換新，預計十一月五日完工，屆時桃園市天羅地網攝影機總數將達一萬八○○三支。

多位議員昨在桃園市議會警察局工作報告中，關心天羅地網相關規劃，警方指出，市內的天羅地網監控點，目前共二五九三個，預計年底能增加到三一一六個監控點，但不同監控點會因道路複雜、交通流量等考量，而有不同數量攝影機。

自建630支 300支為汰舊換新

警察局長黎文明表示，目前天羅地網的攝影機採租賃與自建兩案並行，租賃案第一階段一五○○支攝影機完成驗收後、七月一日已啟用，第二階段二二○○支攝影機，預計八月卅一日前可完工，加上自建案部分新增三百三十支，估計年底前全市攝影機總數將達一萬八○○三支。

議員建議增人工智慧功能

多數議員都支持監控點與攝影機數量可視實際需要再增設，議員范綱祥補充，希望警方也能擴充攝影機功能，除了現有約半數、七四二○支鏡頭有車牌辨識系統，應進一步研發人臉辨識、監聽錄音系統智慧化、大數據分析等人工智慧功能，提升辨識影像、聲音等訊息的能力，才能有效提升警察的破案效率。

另有議員關注捷運警察大隊八月一日起實施「上五休二」勤務新制度後，警員要請特休只能在輪休前一天請假、且只能請一天，非常不便；警方解釋，規定是警員上五休二後，再上四休二，且不會刁難特休假的排定，應是誤會，將再進行內部溝通。