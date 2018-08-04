〈北部〉育兒津貼3歲以下月領3000元 3年不變

2018-08-04

基於信賴保護 訂落日條款

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院推動擴大育兒津貼與托育補助從八月一日上路，市長鄭文燦昨天出席桃園區模範父親表揚活動時宣布，基於「信賴保護」原則，桃園市執行中的「三歲以下每月三千元」育兒津貼政策，將持續到二○二一年七月卅一日落日，簡言之，在二○二一年七月卅一日前，桃園市所有的補助除中央二千五百元外，也能另外領取桃園市的五百元，但在二○二一年七月卅一日後則只有中央的二千五百元。

仍領三千元 至2021年7月31日

鄭文燦說，中央育兒政策是四歲以下、每月二千五百元，由於桃園市早就實施「三歲以下每月三千元」育兒津貼政策，因此在七月卅一日前申請者原有的福利不變，也就是每月三千元，但幼兒滿三歲後，只能領取中央補助的二千五百元；至於八月一日以後才提出申請者，原則上每月可領取三千元，直到二○二一年七月卅一日為止，之後只有二千五百元到四足歲。

保母津貼 也加碼到七千元

為提高保母、私立托嬰中心參加準公共化服務行列意願，凡送托到準公共化簽約合作的登記保母，原保母津貼六千元，桃園會拉高到七千元，送托到準公共化簽約合作的私立托嬰中心，原保母津貼六千元，桃園會拉高到八千元，這樣桃園、雙北的負擔就差不多，因為雙北也有加碼；對願意參加準公共化服務行列並簽約合作的私立托嬰中心及居家保母，在完成簽約並實際收托幼童後，另提供設備補助費，保母為一萬元、私立托嬰中心則是五萬元，希望讓轉軌順利。

鄭文燦也提到，目前桃園在七個區設有居家托育服務中心，共二千三百名合法保母參加，他將會主持七個居家托育服務中心的推動會議進行溝通、宣導；另，針對私立托嬰中心部分，亦將由他主持準公共化推動會議，希望透過推動會議提高參與意願，最後鄭文燦也語重心長表示，畢竟新政策上路，還有些地方不周全，希望能夠保持彈性，碰到問題可以立刻向中央反映。