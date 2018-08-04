〈中部〉違規選舉看板 歐巴桑聯盟促拆

2018-08-04

〔記者張菁雅／台中報導〕年底選舉將至，街頭出現許多參選人的選舉看板，「歐巴桑聯盟」三日到市府遞交陳情書，要求市府依法拆除違規的選舉看板，並呼籲市民，若發現選舉看板，就打一九九九專線檢舉。

歐巴桑聯盟表示，今年是選舉年，台中市街道風景都變了，大街小巷競選廣告看板林立，數量之多，令人瞠目結舌。以南屯區黎明路來說，光是從南屯市場到五權西路，不到五百公尺，就有五面巨型選舉廣告看板；而黎明路從干城街到大墩十一街，同樣不到五百公尺，竟有十一面選舉看板。另外，北屯區的選舉看板大概有一百廿面以上，在某一里，單一參選人的看板就超過廿面。

歐巴桑聯盟指出，這些選舉看板都是用錢堆出來的，其中究竟有多少是合法的？她們向台中市選委會、都發局、環保局查詢，發現相關單位都有明確、可依循的法規能處理選舉看板，但市府究竟拆了多少？為什麼台中市的選舉看板仍四處林立？

歐巴桑聯盟帶著陳情書到市府，要求市府針對違法選舉看板依法行政，同時呼籲市民，當住家附近有選舉看板，可撥打一九九九檢舉，要求政府拆除。

都發局主秘曾文誠到場接受陳情書，表示都發局訂有「台中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法」與相關查處原則，透過稽查、各區公所巡查及專案計畫等方式管理，今年上半年已查處五百一十八件，將持續依法管理。

都發局也指出，因廣告物型態多元，並涉及道路、交通、環保及建築等相關法規，都發局與各權責局處會依據「台中市廣告物主管機關權責分工」等規定，分工合作做好各類廣告物管理；選舉期間也會依選罷法相關規定，管理台中市選舉廣告。