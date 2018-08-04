〈中部〉海生館擬闢新路 區隔梧棲漁港動線

2018-08-04

西側另闢新道路連接環港北路

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋生態館館舍甫完工，預計後年開放營運，海生館緊鄰梧棲觀光漁港，由於進入梧棲漁港要收取每輛自小客車五十元停車管理費，民眾盼市府能有明確的入館動線與停車規劃。市府指出，進入海生館動線與漁港不同，會在西側另闢一條新道路連接環港北路。

梧棲觀光漁港假日遊客眾多，漁港旁又有觀光漁船可出海遊玩，是遊客大啖海鮮與賞海景好去處。備受期待的台中海生館上月興建完工，斥資約八億元的五層樓館舍外觀，以「岩石」為設計構想，館內有高達十多公尺的大洋缸展，展示水母、玻璃章魚、螢魷等活體海洋生物，規劃景觀平台、咖啡廳和宴會廳，未來將與觀光漁港、高美濕地串聯成一日遊景點，成為台中海線觀光亮點。

有民眾指出，以後參觀海生館若從梧棲漁港收費亭進入，還要先被收取五十元停車管理費，盼市府能規劃相關配套措施。台中區漁會指出，海生館若是開放營運，也能帶動漁港觀光人潮，海生館用地屬港務局土地，若是另闢道路，要由港務局與市府規劃動線。

步行仍可互通 另收停車管理費

市府觀旅局指出，海生館入館動線會與觀光漁港分開，台中港務分公司會在西側另闢一條入館的新道路，連接環港北路；由於是委外經營，廠商也會收取停車管理費，但海生館與漁港可步行互通。至於收費方式，要等招商完成，由廠商擬定停車收費標準。