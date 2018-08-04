〈中部〉新商機 嘉寶果樹年賣3千棵

2018-08-04

一棵成樹要價二、三萬元

〔記者佟振國、陳鳳麗／南投報導〕中國近幾年流行觀光休閒果園，也吸引部分台商合作投資，為能縮短果樹栽培管理時間並具有獨特性，在台灣常見又稱「樹葡萄」的嘉寶果樹即受青睞，業者跨海來台購樹，一棵成樹要價二、三萬元，南投縣即有培育嘉寶果樹的農民最多一年可賣逾三千棵，開創另類樹商機。

樹幹間結黑果 又稱「樹葡萄」

來自巴西的嘉寶果，每年四月及十月份結果期，樹幹間結滿紫黑色圓果，像是葡萄，因此也稱為「樹葡萄」，由於有豐富花青素等多種營養成份，除鮮食還能釀製酒、醋及酵素，南投縣有不少農民栽種，埔里鎮還有嘉寶果的觀光工廠。

近幾年中國開始流行觀光果園，尚未普及的嘉寶果在視覺、口味具有獨特性，吸引業者的注意，透過中間貿易商跨海來台購樹。南投縣國姓鄉邱姓農民表示，嘉寶果從育苗到直徑逾廿公分成樹，並能夠開始結果，通常要超過十年，對果園業者緩不濟急，為能儘快採果，大量採購成樹是首選。

邱姓農民表示，有人一次要一、二百棵，平均一年有十幾組人前來買樹，近三年更為熱絡，最多一年內外銷加總曾賣出逾三千棵，外加觀光果園需搭配庭園造景，也帶動七里香、五葉松等觀賞樹種銷量。

農委會農糧署表示，嘉寶果非台灣原生樹種，栽種技術不特別，整棵挖起賣到中國栽種，並無技術外移問題，農民整棵出售純粹商是業行為，政府並無法令限制。