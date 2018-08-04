〈中部〉遭指賤賣員林國宅商場 彰縣府告議員、市長

2018-08-04

〔記者陳冠備／員林報導〕彰化縣員林國宅商場百貨設施產權爭議不斷，住戶跟廠商彼此互訟，近日國民黨籍縣議員曹嘉豪、員林市長張錦昆為游振雄參選員林市長站台時，指控縣長賤賣員林國宅的商場「十五億只賣三億」、「公有停車場變私有」不符居住正義。縣府認為此發言是打擊公部門，昨天對兩人以毀謗及公然侮辱公署提告。

工務處︰多次流標 核定降為三億多

工務處長林漢斌指出，員林國宅自一九九五年竣工後，其一樓及地下一樓停車場的商業設施百貨公司產權歷經四十一次公開標售均無人投標，內政部營建署從二○○四年陸續降低標售，二○一二年五月三十日縣府（魏明谷未就任）核定並公告底價為三億四仟九百多萬元，多年來未更動，直至二○一六年七月「締優公司」才以底標得標，標售過程公開透明。

停車場已被判決非社區所有

另外，針對停車場的部分，林漢斌表示，依地政機關登記，地下停車位為百貨商場設施產權，非屬社區住戶共有，去年台中高分院判決員林國宅管委會敗訴，應返還不當得利一一三萬餘元定讞，絕無賤賣國有財產及圖利他人。林漢斌說，員林國宅爭議，在議會監督小組都據實說明和釐清，包括請營建署說明，議員與市長不應再散播錯誤言論。

曹嘉豪︰監督縣政可受公評

遭到提告，曹嘉豪表示，員林國宅二十三年前完工，其商場原核定標售底價為十五億一千五百多萬元，現在以近五分之一價格標售，他是議會國宅監督小組成員，監督縣政可受公評。

張錦昆︰住戶陳情 善意評論

張錦昆則說，國宅停車場問題是當地住戶陳情關注的議題，但縣府未好好溝通處理，他以善意原則評論，並無誹謗，對被提告深感莫名其妙。